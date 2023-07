Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Italia argento nella 4×100 stile libero maschile

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 luglio 2023) Oro all'Australia e bronzo agli Stati Uniti L’vince la medaglia d’staffetta, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, aididi. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all’Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81. I quattro azzurri sognano per tre quarti di gara l’oro e strappano il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Vince l’Australia 3’10”16, grazie all’ultima frazione di Kyle Chalmers in 46”56; il bronzo è degli Stati Uniti in 3’10”81. Gli azzurri conducono una gara coraggiosa e di altissimo livello. Alessandro Miressi (47”54) e Manuel Frigo (47”79) ...