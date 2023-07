Mondiali nuoto 2023 | Marco De Tullio | “Non so che ho sbagliato | testa ai 200 stile”

(Di domenica 23 luglio 2023) Prima delusioni aidinella Marine Messe Hall A di Fukuoka. Non ci saranno azzurri nella prima finale iridata, quella dei 400libero: siaDeche Matteo Ciampi sono rimasti fuori dall’ultimo atto. Per il secondo era preventivabile un mancato accesso in finale, per il recordman italiano non si può non parlare di delusione: gara praticamente sullo sfondo, per lui il dodicesimo tempo complessivo in 3.47.23, ci ha abituato di meglio. “Non so che cosa ho– afferma il nuotatore azzurro alla Rai – Non so he hoin preparazione ma ho faticato tanto nell’ultimo periodo. Non so che dire, ora bisogna solo impegnarsi bene e a fondo per questa settimana. Ora il mio focus va sui 200...

FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...Napoli . Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14 - 7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in ...di Fukuoka pronti al via da domani fino al 30 luglio. In Giappone la rappresentanza dall'imolese sarà numerosa coni ranisti Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e la new entry ...

Mondiali: da Ceccon a Martinenghi e i velocisti, l’Italia cala subito i suoi assi La Gazzetta dello Sport

