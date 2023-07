Mondiali Nuoto 2023 | Marco De Tullio e Matteo Ciampi eliminati nelle qualifiche dei 400 stile libero

(Di domenica 23 luglio 2023) Non ci sarà l’Italia nella prima finale del primo pomeriggio aididi Fukuoka, i 400 metrimaschile. SiaDechedevono alzare bandiera bianca nel turno preliminare, non riuscendo ad essere protagonisti. Departono aggressivi, come fosse un 100 metri, con il primo che inizia subito a farsi notare nuotando con i migliori mentre Derimane più sornione, virando al settimo posto dopo i primi 200 metri. Ma nessuno dei due riesce a trovare la nuotata giusta nel finale, mentre Samuel Short va vicinissimo al record del mondo, chiudendo in 3’42’44, non troppo lontano dal record del ...

FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...Napoli . Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14 - 7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in ...di Fukuoka pronti al via da domani fino al 30 luglio. In Giappone la rappresentanza dall'imolese sarà numerosa coni ranisti Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e la new entry ...

Mondiali: da Ceccon a Martinenghi e i velocisti, l’Italia cala subito i suoi assi La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Mondiali di Nuoto Fukuoka 2023: la seconda settimana in diretta su Sky Sport e NOW, Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW ...