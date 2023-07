Mondiali nuoto 2023 | Alberto Razzetti in finale con il quarto tempo nei 400 misti | miglior tempo di Carson Foster

(Di domenica 23 luglio 2023)è il primo finalista italiano aididi scena a Fukuoka. Obiettivo raggiunto per il ligure nei 400, grazie alassoluto in 4.11.57 ottenuto nella seconda batteria alle spalle dello statunitensee del padrone di casa Daiya Seto. La solita gara ‘diesel’ da parte del ‘Razzo’, che dopo i primi 200 metri in cui è costretto a tamponare, soprattutto a causa della frazione a dorso al solito non proprio irreprensibile, riesce ad imprimere il proprio ritmo nel, rimontando posizioni e chiudendo con un crono che lo mette sulla mappa per giocarsi una medaglia.mette a segno il...

FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...Napoli . Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14 - 7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in ...di Fukuoka pronti al via da domani fino al 30 luglio. In Giappone la rappresentanza dall'imolese sarà numerosa coni ranisti Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e la new entry ...

LIVE Nuoto, Mondiali 2023 in DIRETTA: subito Ceccon, Martinenghi e la 4x100 sl, Razzetti outsider OA Sport

Non ci sarà l'Italia nella prima finale del primo pomeriggio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, i 400 metri stile libero maschile. Sia Marco De Tullio che Matteo Ciampi devono alzare bandiera bianca nel ...