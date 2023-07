Mondiali Fukuoka 2023 nuoto in tv oggi | domenica 23 luglio | canale | orari e diretta streaming

(Di domenica 23 luglio 2023) Tutto pronto per le gare didi23deididelle discipline acquatiche, in programma fino a30. Prima giornata di gare in vasca di questa rassegna iridata che mette subito in palio le prime medaglie, ma non solo. Gli atleti infatti hanno l’occasione di conquistare la qualificazione a Parigi 2024: nelle gare individuali occorrerà eguagliare o fare meglio del tempo limite fissato, mentre le staffette staccheranno il pass solo salendo sul podio. Unica specialità non olimpica di questa giornata, in cui quindi si lotterà solo per il podio e non per i prossimi Giochi, è i 50m farfalla maschili.E TV – L’appuntamento con le batterie è per le ore 3.30 della notte italiana ...

Al via il Mondiale di nuoto in corsia acon le prime batterie nella mattinata di domenica 23 luglio. Alla Marine Mass Hall A, la spedizione azzurra guadagna tre ingressi in finale e quattro pass per le semifinali. Tra gli italiani ...... ci racconta il nuotatore azzurro, entrato da alcuni mesi nella squadra di talenti di Parmacotto Group e pronto a dare il massimo anche aidi. "Riconfermarsi non sarà semplice , poi ...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno idi Nuoto acon gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare idi Scherma , in ...

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 23 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de Fr ...Ceccon vinse nei 100 dorso un anno fa ai Mondiali di Budapest: «Ma fosse per me non li farei e proverei il record del mondo nei 100 o nei 50 farfalla. In Giappone però devo difendere il titolo. Gli al ...