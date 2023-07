Mondiali Femminili | l’Olanda vince 1-0 contro il Portogallo

L'Olanda ha battuto 1 - 0 il Portogallo nella seconda sfida del gruppo E. Le Orange ora si trovano al primo posto insieme agli USA L'Olanda ha battuto 1 - 0 il Portogallo nella seconda sfida del ...Ai2023 in Australia e Nuova Zelanda fa il suo esordio anche Maria Sole Ferrieri Caputi . Il fischietto italiano è stato designato per arbitrare Giappone - Costa Rica , match valido ...Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone - Costa Rica, incontro del girone C aiin corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, 26 luglio. Oltre all'arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte. Prima di ...

Ai Mondiali femminili compare un misterioso collare: comprime le vene giugulari delle calciatrici Sport Fanpage

Girelli: «Argentina impressionante, ma sappiamo tutte perché siamo qui». Le parole della capitana dell’Italia femminile Cristiana Girelli ha parlato in conferenza stampa dalla Nuova Zelanda alla vigil ...Ferrieri Caputi si prepara ad arbitrare la prima partita ai Mondiali Femminili: notizia importante per tutto il movimento italiano ...