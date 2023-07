Mondiali femminili | inizia la missione dell’Italia | formazione tipo e squadre di appartenenza

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 23 luglio 2023) E’to il Mondiale femminile di calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Si avvicina sempre di più l’esordio, chiamata ad un rendimento di alto livello. E’ quasi tutto pronto per l’esordio delle azzurre contro l’Argentina, l’appuntamento è fissato per lunedì 24 luglio alle ore 8:00. Milena Bertolini studia le prime mosse e le idee sembrano abbastanza chiare. In porta il punto di riferimento è Laura Giuliani del Milan. Il modulo sarà il 4-3-3 con la linea difensiva formata dalle giallorosse Di Guglielmo e Linari, dalle juventine Salvai e Boattin. Ancora tanta Roma a centrocampo con Giugliano e Greggi, poi l’ex Juventus Cernoia, passata al Milan. In attacco le certezze Giacinti, Bonansea e Girelli di Roma e Juventus. Foto di Peter Klaunzer / AnsaL’elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), ...