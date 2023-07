Mondiali femminili 2023 | Milena Bertolini | “C’è ricambio generazionale | non abbiamo nulla da invidiare alle altre nazionali”

(Di domenica 23 luglio 2023) Il momento del debutto si avvicina: domani mattina8.00 (ora italiana) avrà inizio il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda per la Nazionale di calcio femminile italiana: sfida all’Argentina all’esordio che sarà tutt’altro che banale. Le azzurre puntano a riscattarsi dopo la delusione al recente campionato europeo e con il giusto mix tra giovani promesse e senatrici del gruppo. Ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico, presentando la sfida contro l’Albiceleste: “L’emozione quando si avvicina la partita arriva per tutte. Incontreremo un avversario difficile e lo sappiamo: l’Argentina è una squadra di grande temperamento e noisperimentato nell’amichevole con la Colombia quanto sia complicato giocare contro le sudamericane. Sono giocatrici di qualità e personalità. Hanno ...

Ai2023 in Australia e Nuova Zelanda fa il suo esordio anche Maria Sole Ferrieri Caputi . Il fischietto italiano è stato designato per arbitrare Giappone - Costa Rica , match valido ...Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone - Costa Rica, incontro del girone C aiin corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, 26 luglio. Oltre all'arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte. Prima di ...La Svezia Femminile parte bene e conquista i primi tre punti del girone G del Mondiale. L'Italia spettatrice interessata La Svezia Femminile parte bene e conquista i primi tre punti del girone G del ...

Girelli: «Argentina impressionante, ma sappiamo tutte perché siamo qui». Le parole della capitana dell'Italia femminile Cristiana Girelli ha parlato in conferenza stampa dalla Nuova Zelanda alla vigil ...