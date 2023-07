Mondiali femminili 2023 | la Svezia la spunta nel finale | 2-1 al Sudafrica

(Di domenica 23 luglio 2023) Laconquista i primi tre punti al fotofinish nei. Nel gruppo G, lo stesso che vedrà l’esordio dell’Italia contro l’Argentina (match in programma lunedì 24 luglio), ilsi ferma a una manciata di minuti dal primo punto della sua storia nella manifestazione iridata. Allo Sky Stadium (Wellington), lasi impone per 2-1 trovando la rete decisiva solamente al 90? con Ilestedt. Il, scesa in campo da sfavorita, sogna in grande passando addirittura in vantaggio al 48? con Magaia ma lasi rimette in carreggiata al 65? con Fridolina Rolfo. Poi, dopo un lungo forcing, la rete quasi allo scadere che manda provvisoriamente in testa le ragazze allenate da Gerhardsson. Latornerà ...

La Germania sfida il Marocco nel primo match valevole per il gruppo H dei2023 . Al Melbourne Rectangular Stadium, in Australia, il match andrà in scena lunedì 24 luglio con calcio d'inizio alle 10.30 italiane. Nettamente favorite le tedesche, a caccia ...Ecco le informazioni per seguire Brasile - Panama, sfida valevole per la prima fase dei2023 . Al Coopers Stadium (Adelaide, Australia) esordio per le verdeoro nel gruppo F in programma lunedì 24 luglio. Calcio d'inizio alle 13 (ora italiana), sarà possibile seguire ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara lunedì 24 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.15 Nuoto - Batterie: 100m dorso: MARGHERITA ...

Ai Mondiali femminili compare un misterioso collare: comprime le vene giugulari delle calciatrici Sport Fanpage

Italia vs Argentina, prima partita del Mondiale 2023 per la Nazionle donne e Albiceleste. Formazioni, pronostici, diretta Tv e live streaming.Per la Nazionale di Milena Bertolini è arrivato il momento del debutto al Mondiale. Le Azzurre affronteranno l’Argentina allo stadio Eden Park di Auckland, dove si trovano in ritiro. La partita si ...