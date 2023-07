(Di domenica 23 luglio 2023) Maria Soleè stata designata per arbitrare, incontro del girone C aifemminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, ...

... incontro del girone C aifemminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà ... Prima di Ferrieri Caputi, una sola arbitra italiana aveva diretto partite del Mondiale, ...Cresce l'attesa per il debutto dell' Italia Femminile al Mondiale 2023 . Le azzurre scenderanno in campo per la prima volta nel torneo iridato nella mattinata di domani, lunedì 24 luglio: appuntamento ...A Fukuoka si sono svolte le batterie della prima giornata deidi nuoto in corsia . Nei 200 mistibuona prestazione di Sara Franceschi . L'azzurra ha stampato un tempo da 2:10.68 e ha avuto accesso alle semifinali con l'ottavo crono. Nei 400 ...

MONDIALI DONNE: FERRIERI CAPUTI ARBITRERÀ GIAPPONE-COSTA RICA - Sportmediaset Sport Mediaset

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia ...Le svedesi - nello stesso girone dell’Italia - vincono all’ultimo assalto e si portano in testa al raggruppamento ...