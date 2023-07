Mondiali donne | Bertolini ' pronte per l' Argentina | esordio duro'

Iniziano idi nuoto in corsia a Fukuoka, con in programma semifinali e finali della prima giornata. ... Sara Franceschi in semifinale nei 200 misti. I RISULTATI DELLE BATTERIELa ct dell'Italia, Milena Bertolini, ha presentato così la gara d'esordio della nazionale ai, in programma domani ad Auckland. "Negli ultimi allenamenti abbiamo trovato alcuni ...La Svezia vice - campione olimpica, e rivale dell'Italia nel girone G ai, ha strappato una vittoria in extremis all'esordio contro il Sudafrica (2 - 1). Le azzurre scenderanno in campo domani contro l'Argentina, alle 8 italiane. A Wellington si è giocato ...

Mondiali donne: Ferrieri Caputi arbitrerà Giappone-Costa Rica Tiscali

Il nuoto in corsia debutta a Fukuoka in occasione del Mondiale 2023, in svolgimento in Giappone ... 400 stile libero uomini – finale: nessun italiano in gara 100 farfalla donne – semifinali: nessuna ..."Mi aspetto che da domani la squadra faccia vedere quanto mostrato nella preparazione. Siamo tutte molto concentrate, c'è grande consapevolezza. In questi anni ho vinto con squadre che, prima di qualu ...