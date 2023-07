Mondiali di Scherma | Errigo torna in gara da mamma | “Voglia di fare il massimo”

(Di domenica 23 luglio 2023) Milano – La prima volta dacon un en plein di vittorie. Qualificazione al tabellone principale del Campionato del Mondo dia Milano 2023 nel fioretto femminile raggiunta al primo colpo per Arianna. La campionessa lombarda ha gestito al meglio la sua fase a gironi che l’ha vista vincere tutti e sei i match in programma subendo solamente 4 stoccate con differenziale di +26 che le ha permesso di conquistare la prima posizione in coabitazione con la polacca Lyczbinksa. Al ritorno in pedana, dopo la nascita dei suoi due gemellini, l’azzurra classe ’88 ha così raggiunto le altre italiane del CT Stefano Cerioni – Martina Batini, Martina Favaretto e Alice Volpi – già qualificate per diritto di ranking alla fase clou della prova iridata delle fiorettiste in programma mercoledì. Grande soddisfazione al termine della sua ...

...preparare iin programma a Bath , in Inghilterra, a fine agosto. La Nazionale alloggia presso l'Hotel Du Col e si concentrerà prevalentemente sulle prove atletiche, con focus sulla...Prima giornata di gare per il Campionato del mondo dia Milano, con la fase a gironi e il tabellone preliminare di eliminazione diretta. Nella spada femminile, 5 vittorie e 1 sconfitta per l'unica italiana in gara, Federica Isola, che al termine ...Sono in corso i campionatidia Milano, all'Allianz Cloud di piazzale Stuparich. Dopo i turni preliminari, martedì 25 luglio inizieranno le fasi finali. L'evento mette anche in palio punti preziosi per gli ...

Mondiali scherma: Errigo al tabellone principale del fioretto Agenzia ANSA

Milano – La prima volta da mamma con un en plein di vittorie. Qualificazione al tabellone principale del Campionato del Mondo di Scherma a Milano 2023 nel fioretto femminile raggiunta al primo colpo ...Maternità e sport, un binomio difficile. Quasi impossibile, ad altissimo livello. Ma i tabù sono fatti per essere infranti e così ha fatto Arianna Errigo, qualificandosi alla fase finale del torneo di ...