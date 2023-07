Mondiali di Nuoto | le batterie degli Azzurri | i risultati della prima giornata

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 luglio 2023) Fukuoka – Due ingressi in finale e quattro pass per le semifinali. Comincia bene il Mondiale delazzurro a Fukuoka, alla Marine Mass Hall A, che fino a sabato era stato teatro dell’artistico. Super segnali arrivano da Alberto Razzetti, in finale con il quarto crono nei 400 misti con prospettive piuttosto interessanti considerato che la lotta per il bronzo sembra piuttosto aperta. Nelle eliminatorie lo statunitense Carson Foster nuota il miglior tempo in 4’09”83, precedendo il fuoriclasse francese e campione in carica Leon Marchand, secondo in 4’10”88, ma con un ultimo cinquanta frenato dopo essere stato a lungo sotto al record mondiale; l’idolo di casa Daiya Seto è terzo in 4’10”89 e sembra essere l’avversario da battere per salire sul podio. Il 23enne ligure e campione europeo in carica – tesserato per Fiamme Gialle e GenovaMy Sport, ...