Mondiali di Canottaggio Under 23 | l’Italia fa 9 podi | è cima del Medagliere

(Di domenica 23 luglio 2023)conclude i23 dia Plovdiv, in Bulgaria, con la vittoria di 9 medaglie (5 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e il primo posto nelper nazioni, per il terzo anno consecutivo, davanti alla Gran Bretagna che ne vince 5 (3-2-0), e alla Germania con 7, ma con meno ori rispetto ai britannici (2-3-2). Per quanto concerne il dettaglio delle finali odierne, l’Italremo23 vince la medaglia d’oro nel singolo Pesi Leggeri maschile, quella d’argento nel singolo Pesi Leggeri femminile e il bronzo nel doppio Pesi Leggeri femminile. Si laurea campione mondiale23 nel singolo pielle maschile Giovanni Borgonovo, vincitore dell’oro iridato al termine di una finale in rimonta, che lo ha visto superare sul traguardo di soli 72 centesimi la ...

Così la sindaca Katia Tarasconi e l'assessore allo Sport Mario Dadati salutano il successo dell'atleta piacentina Maria Sole Perugino che, nella prima giornata di finali ai Mondiali di canottaggio Under 23 a Plovdiv...

