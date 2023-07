Mondiali di Calcio Femminile | l’Italia con l’Argentina | domani alle 8 italiane

(Di domenica 23 luglio 2023)debutta aidifemminili 2023 affrontando, lunedì 24 luglio, davanti ai circa 22mila spettatori presenti all’Eden Park di Auckland (d’inizio, diretta su Rai 1 a partire d7.30). Una gara che la Nazionale– che ha svolto la rifinitura al North Harbour Stadium – non vede l’ora di giocare, per dimostrare che il gruppo ha archiviato la delusione di Euro 2022 ed è pronto a regalare spettacolo ed emozioni ai tifosi italiani e non solo. “Mi aspetto una partita molto difficile – dichiara Milena Bertolini in conferenza stampa – non sarà facile perchéha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. ...

... all'Eden Park di Auckland, andrà in scena Italia - Argentina , incontro valevole per la prima giornata del Gruppo G del CampionatoFemminile ;di inizio previsto alle 8 (ore ...difemminile: debutta l'Italia. Azzurre contro Argentina all'Eden Park di Auckland , la casa degli All Blacks (lunedi, ore 8 italiane, diretta su Rai 1). Il torneo è complesso: 32 ......chi pensa che la Juventus sia il problema delitaliano. Al contrario: è parte della soluzione. Ne è da sempre l'ossatura. Ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli. ...

Nell'ultima amichevole di preparazione in vista del debutto al Mondiale l'Italia ha vinto 1-0 con la Nuova Zeland a, successo anche per l'Argentina: 4-0 al Perù. Per le quote sarà un debutto ...