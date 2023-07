Mondiali calcio femminile 2023 | l’hotel della Nuova Zelanda evacuato per un incendio

(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo la sparatoria nel giornopartita inaugurale, un altro evento imprevisto condiziona la routine di allenamento di una delle squadre impegnate aidi. Nel dettaglio, la nazionale di casa, laè stata costretta ad abbandonare il proprio hotel ad Auckland a causa di un. Lo riporta il quotidiano locale New Zealand Herald. La squadra si è rifugiata in un ristorante nelle vicinanze, mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme. Come fa sapere la Reuters, il CEO di New Zealand Football Andrew Pragnell ha dichiarato che la squadra è di buon umore nonostante l’inconveniente. Giovedì laha scritto una pagina di storia con una vittoria per 1-0 contro la Norvegia, la prima in ...

Aifemminili 2023 in Australia e Nuova Zelanda fa il suo esordio anche Maria Sole Ferrieri Caputi . Il fischietto italiano è stato designato per arbitrare Giappone - Costa Rica , match valido ......Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone - Costa Rica, incontro del girone C aifemminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, 26 luglio. Oltre all'arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte.

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì prossimo, 2 ...A pochi giorni dal debutto della Nazionale di calcio femminile al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda, l'esterna offensiva, classe 1991, dice: «Possiamo giocarcela con chiunque.