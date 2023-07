Mondiale Femminile | domani esordio dell’Italia | dal 1? una dell’Inter

(Di domenica 23 luglio 2023)parte ilper l’Italia, che esordirà alle 8 italiane contro l’Argentina. In campo anche una giocatriceWomen? Tra poche ore l’Italiadi coach Bertolini esordirà nelad Auckland, in Nuova Zelanda. Prima gara per le azzurre, che si ritrovano nel girone anche Svezia e Sudafrica. Due le convocateWomen: Francesca Durante e Beatrice Merlo. Quest’ultima però con l’asterisco della riserva. In vista del match dicontro l’Argentina, sarà, però, proprio la Durante a difendere i pali azzurri. ITALIA (4-3-3) – Durante; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Beccari, Giacinti, Bonansea. CT: Milena Bertolini ARGENTINA (4-2-3-1) – Correa; ...

... incontro valevole per la prima giornata del Gruppo G del Campionato Mondiali; calcio ... Il2019 ne è l'esempio più lampante, non c'erano 11 calciatrici ma 23, chi andava in ..., ora tocca all'Italia: un solo ballottaggio. Brivido Spezia, delude la Francia... Le azzurre in campo domani Ci siamo, domani alle 8 del mattino (italiane), la Nazionale...Matrimonio con il proprio coach Jiri Vanek per l'ex n. 2 de tennis, suo connazionale che la segue dal 2016 Petra Kvitova e Jiri Vanek sposi. La coppia ha ...US Open 2022 Il tabellone...

Panico al Mondiale femminile: incendio in albergo, Nuova Zelanda in fuga Corriere dello Sport

Nell’ultima amichevole di preparazione in vista del debutto al Mondiale l’Italia ha vinto 1-0 con la Nuova Zeland a, successo anche per l’Argentina: 4-0 al Perù. Per le quote sarà un debutto ...Le premesse per far bene in questo Mondiale per le Azzurre ci sono tutte, anche alla luce dell’ottima campagna di qualificazione disputata da Girelli e compagne. Lo score è di nove vittorie e una ...