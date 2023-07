Mondiale calcio femminile 2023 | attesa per Italia-Argentina

Spera di migliorare il2019, quello dell'esordio dove non uscì sempre sconfitto con 1 gol fatto e ben 12 subiti. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall'uscita delle formazioni ...La nazionale femminile della Nuova Zelanda è stata costretta ad allontanarsi in tutta fretta dal suo hotel ad Auckland a causa di un incendio. Le giocatrici e lo staff sono state costretta a passare ...La rottura tra Kylian Mbappé e il Psg sta scatenando un'astaper il campione francese. Lui ha sempre sognato il Real Madrid , desiderio ricambiato con forza dal presidente dei Blancos, Florentino Perez . Ma si sa, l'Arabia Saudita ha risorse ...

Mondiali femminili, scoppia il primo caso: tutta colpa di una foto a Ibiza Tuttosport

Dopo la sparatoria di alcuni giorni fa che aveva turbato la Danimarca, adesso un incendio divampato nell’albergo della nazionale zeolandese ...L'Italia si prepara a scendere in campo per l'esordio al Mondiale femminile: i dettagli sulla formazione e le convocate ...