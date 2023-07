Mistero in quota | la Cima di Menna e la tragedia del Lady Irene

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 luglio 2023) Oltre il Colle. Unaleggia tutt’ora sulladi. Il monte, posto a cavallo fra la Val Brembana e la Val Serina, fra i suoi massi la verità su uno dei gialli più intriganti della Seconda Guerra Mondiale andato in scena a 2300 metri sul livello del mare. È il caso del, un velivolo appartenente alle forze alleate coinvolto in un grave incidente nella serata del 4 ottobre 1944 in località Pezzadello, poco al di sotto della cresta del. L’aereo, un B-24 Liberator con a bordo dieci aviatori americani e tre agenti segreti dell’Office of Strategic Services (OSS), decollò dall’aeroporto di Brindisi alle 18.45 con l’obiettivo di fornire rifornimenti di vario tipo ai partigiani presenti nell’area del Lago d’Endine. Le condizioni meteorologiche nella zona non erano ...