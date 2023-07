Missili russi su Odessa | distrutta la cattedrale della Trasfigurazione

contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... Non ci possono ... E ci sarà sicuramente una rappresaglia ai terroristiper Odessa. Sentiranno questa rappresaglia", ...contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... Non ci possono ... E ci sarà sicuramente una rappresaglia contro i terroristiper Odessa. Sentiranno questa ...Durante l'attacco missilistico notturno, ihanno colpito la regione di Odessa con almeno cinque tipi di: Kalibr, Oniks, Kh - 22, Iskander - K, Iskander - Mbalistici. "Una parte ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 23 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Il presidente bielorusso ha poi rassicurato Putin: «Li tengo al campo (il gruppo Wagner), in Bielorussia, come abbiamo concordato, e non voglio spostarli da lì perché non sono di buon umore. E dobbiam ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lukashenko: 'I Wagner vogliono marciare verso Varsavia'. LIVE ...