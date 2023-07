“Miss Italia è per chi è nata donna” | ragazzo trans si iscrive al concorso

(Di domenica 23 luglio 2023) Patrizia Mirigliani è stata categorica: no alle personegender a. “Donnegender in? No, questo è il mio regolamento”, ha detto la patron dello storicodi bellezza. Una presa di posizione che ha scatenato critiche e prese di posizioni. La comunitàha deciso allora di scherzarci su e prendersi beffa delle sue dichiarazioni. In queste ore, infatti, diversi ragazzi e uominihanno deciso di inviare la propria candidatura facendo leva sul nome e il genere femminili che hanno ancora sui documenti, dando il via all’hashtag #nat?tradizional?. Elia, Guglielmo, Giona, Tommaso, sono solo alcuni di coloro che hanno deciso di inviare provocatoriamente la loro candidatura al ...

... Sara Croce ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a. Al termine del rinomato concorso di bellezza, si è classifica al quarto posto aggiudicandosi la ...... basato sul romanzo In viaggio contromano di Michael Zadoorian (pubblicato inda Marcos y ... Altre notizie su: A spasso con Daisy Amour Ella & John " The Leisure Seeker LittleSunshine ..."La Supercoppia Italiana" è nato da un'idea di Paolo Teti, che ha al suo attivo, fra gli altri, i concorsi di bellezza " simpatia, come :"Mamma Italiana", "Il Babbo più Bello d'", "...

«Sono un uomo trans e mi sono iscritto a Miss Italia»: il trend provocatorio sui social che si prende beffa di Mirigliani Open

Le parole di Vladimir Luxuria sull’esclusione dei trans da Miss Italia raccolte da AdnKronos MISS ITALIA NON AMMETTE TRANS A differenza di quanto avviene ...Per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il listone che va dai più tradizionali (il Joe/Jack Albertson di 'Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato') ai più rock (Edwin/Alan Arkin in 'Little ...