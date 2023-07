Milan | Pulisic | “La fiducia di Pioli mi dà sicurezza Spero di essere titolare”

Loftus - Cheek ha 27 anni, Chukwueze,e Reijnders 24, Okafor 23. Un rischio aziendale calcolato, la sostenibilità è lo spirito guida Db Carnago (Varese) 10/07/2023 - raduno A. C./ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: ...... così come dimostra subito di volersi sentire a casa al: Poi, sui primi scambi di battute con mister Pioli e sui fattori che lo hanno portato alrivela:Una scelta semplice, dettata dal progetto milanista. Christianè convinto della propria decisione. L'esperienza al Chelsea non è stata convincente, e per questo si è voluto rimettere in gioco nel campionato italiano. " Sono molto felice di essere qui e di ...

Si è acceso così dal nulla il mercato del Milan. Dopo le ufficialità di Okafor e Pulisic e l'affare Chukwueze ormai in dirittura di arrivo, i rossoneri vogliono inserire in rosa ul altro giovane di qu ...Loftus-Cheek ha 27 anni, Chukwueze, Pulisic e Reijnders 24, Okafor 23. Un rischio aziendale calcolato, la sostenibilità è lo spirito guida ...