Milan pronto a dare l’ok | cessione last minute a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 luglio 2023) Il mercato delcontinua ad essere in fermento. Non solo in entrata, i rossoneri programmano anche unaa fine mercato. Iltargato Stefano Pioli è volato oltreoceano per completare la preparazione estiva in vista della nuova stagione che ormai è alle porte. Lo scorso 21 luglio, i rossoneri sono decollati dall’aeroporto di Malpensa per prendere parte alla tournee estiva negli Stati Uniti. Calabria e compagni sono atterrati a Los Angeles dove in queste settimane affronteranno Real Madrid, Juventus e Barcellona. Amichevoli di enorme prestigio che possono fornire anche un’idea sul livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, infatti, per la prossima stagione ha in mente un solo obiettivo: tornare a lottare per lo scudetto. Dopo una stagione altalenante, che si è conclusa al quarto posto solo ...