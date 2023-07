Milan | la curiosità sul nuovo acquisto Reijnders | instancabile nell’AZ

...(Alessandria) - Tutti sanno bene che il golden boy del nostro movimento è stato l'icona del, ...La squadra che oggi milita in Promozione era rossonera. Fortuna che poi cambiò in fretta ...... Ionut Radu (sì proprio quel Radu protagonista in negativo della stagione in cui ilsoffiò ... La, unica nota positiva per i nerazzurri, è che anche il Bayern sarà in tournée in Giappone ...C'era grandeper la prima stagionale della Juve. Ma i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po'... sempre alle 4.30 italiane andrà in scena la sfida con il

Milan, la curiosità sul nuovo acquisto Reijnders: la famiglia di calciatori Pianeta Milan