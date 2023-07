Milan | Furlani | “Tournée importante per prepararci al meglio alla stagione”

Lo scrive Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport L'approccio delcambierà il calcio ... dal duo Maldini - Massara al meno esperto (sulla carta) Moncada -sarà rimasto sorpreso dei ...Commenta per primo Il mercato delha subito una clamorosa accelerata nel corso delle ultime 36 ore. Con la partenza della squadra per la tournée la squadra mercato, composta da Giorgio, Geoffrey Moncada e Antonio D'...e Moncada sono per un all - in che, a differenza di quello marcato Fassone - Mirabelli, è ... purtroppo Tonali non ci sarà, né tecnicamente né come anima del. E un'anima non la si crea ...

Furlani all'attacco! Chiuso il primo colpo offensivo, in chiusura il secondo (super) Milan News

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha della tournée americana del Milan nel Soccer Champions Tour: ...Si è acceso così dal nulla il mercato del Milan. Dopo le ufficialità di Okafor e Pulisic e l'affare Chukwueze ormai in dirittura di arrivo, i rossoneri vogliono inserire in rosa ul altro giovane di qu ...