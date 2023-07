Milan | Furlani | «Siamo andati negli Stati Uniti perché sono il più grande mercato sportivo al mondo»

(Di domenica 23 luglio 2023) Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato della tournée rossoneraUSA. Ecco le sue dichiarazioni Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato della tournée rossoneraUSA. PAROLE – «quigliil piùal, il soccer sta crescendo molto, è unmolto importante per noi. Abbiamo 16 fan club in Nord America, 13 in USA, due in California. Speriamo di accogliere molti fan. La nostra proprietà è americana, lavora con sport entertainment, media e cultura e Los Angeles è la capitale di tutto questo».

Commenta per primo Ilcontinua la sua marcia sul mercato, ma non c'è solo Samuel Chukwueze sul taccuino die Moncada. Regalare a Pioli un altro centrocampista dopo Loftus - Cheek e Reijnders è uno degli ...In questo torrido mese di Luglio, la nuova coppia del mercato milanista, composta dae Moncada, è stata molto attiva nella voce delle entrate. Sei i giocatori già acquistati, ... ildeve ...Commenta per primo Un mercato rapido, aggressivo e chirurgico , come non accadeva da diverso tempo. Il lavoro in casa, condotto dalla triade formata dall'ad Giorgio, dal responsabile dell'area scouting con rinnovati poteri Geoffrey Moncada e dal neo - ds Antonio d'Ottavio , ha portato sin qui sei ...

Chukwueze-Milan, Furlani non molla la presa. Cosa succede Milan News 24

Si è scatenata una vera e propria asta per il giocatore del Milan, scopriamo le contendenti e la scelta del giocatore.Il Milan continua la sua marcia sul mercato, ma non c'è solo Samuel Chukwueze sul taccuino di Furlani e Moncada. Regalare a Pioli un altro centrocampista dopo Loftus-Cheek e Reijnders è uno degli obie ...