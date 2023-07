Il prossimo atteso appuntamento è questa notte, 24 luglio, alle 4 ora italiana, con Real Madrid -, che potrà essere seguita su Dazn e Sky. I rossoneri scenderanno in campoil Real Madrid ...Adesso, il prossimo impegno della Juventus in America prevede la partitaildi Stefano Pioli il 28 luglio alle 4.30, ora italiana, a Carson, nella contea di Los Angeles. Dunque, gli ...L'indizio decisivo è arrivato ieri quando gli spagnoli non lo hanno convocato per l'amichevolel'Hannover: il nigeriano, del resto, è virtualmente un giocatore del, tanto che dovrebbe ...

Milan, contro il Real Madrid sarà sfida di alto livello Leao-Vinicius Pianeta Milan

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con le amichevoli estive 2023, le sfide che vedono impegnate le squadre della Serie A in vista dell’inizio del campionato 2023-2024. Il prossimo atteso appuntamento è ...Il match tra Milan e Real Madrid in programma alle 4 - ore italiane - del 24 luglio sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale 201 e in streaming da Dazn, SkyGo e Now.