Milan | con Okafor | tam tam impazzito | chi può partire subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Non solo alternativa a Giroud come centravanti: Noah, l'ultimo colpo delin attacco, potrebbe anche essere "l'erede" di Rafa Leao. Ed è questo il motivo per cui molti tifosi rossoneri, anziché gioire per l'acquisto del promettente attaccante svizzero 23enne prelevato dal Red Bull Salisburgo per una cifra tutto sommato ridotta (14 milioni di euro, anche perché in scadenza di contratto nel 2024) e con stipendio contenuto, 2 milioni di euro, si sono già posti l'inquietante interrogativo: Furlani e Moncada stanno già pianificando la partenza del gioiello portoghese? Un indizio, più che altro una suggestione visiva, in un mercato in entrata che ha visto finora il club dell'americano Gerry Cardinale spendere oltre 100 milioni di euro, forte della cessione pesante di Tonali al Newcastle): Leao è passato quest'anno al numero 10, e il ...