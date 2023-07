(Di domenica 23 luglio 2023) Riuscire ad entrare nel mondo diè semplice, basta seguire gli indizi che canzone dopo canzone elargisce, seguendo il flusso naturale degli eventi della sua vita. La suaa, esattamente come lui, non è mai forzata ed è limpida, e il concerto di oggi ai Laghi di Fusine al No2023 è stato proprio così. Inizia il concerto parlando da subito con il pubblico, preparandolo all’esibizione che prende vita ed energia con Lollipop. Il dialogo, quando si parla di, si sa già che non può mancare, perché è un artista che del dialogo ha fatto la sua carta vincente. È così che, comunicando con il pubblico di 4.000 persone che sono arrivate oggi a piedi o in bicicletta ai Laghi di Fusine, ha permesso a tutti di guardare dentro la scatola magica da cui trae ...

...00 con il concerto in acustico ai Laghi di Fusine degli. TEMI: concerti laghi fusine concerto skunk anansie NoMusic Festival notizie friuli notizie tarvisio Vuoi rimuovere le pubblicità ...... chi è la vittima e le indagini Addio al 'capitano' Fernando Tempo, storica figura di Lignano Per il terzo week end del Noarrivano gli Skunk Anansie eNote sull'autore Redazione - -TEMI: concerti laghi di fusine concertoconcerto skunk anansie NoMusic Festival notizie friuli notizie tarvisio Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al ...

Mika al No Borders Music Festival Udine20 2020

Il No Borders Music Festival, il festival musicale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il terzo grande nome del panorama musicale internazionale della sua 28esima edizione.Il cantautore e showman chiude il suo tour al No Borders Music Festival: «D’ora in poi non avrò più paura di essere me stesso» ...