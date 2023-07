Migranti | von der Leyen | ' rompere business trafficanti | aprire nuovi percorsi legali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “Non vogliamo solo costruire infrastrutture per l'energia pulita. Vogliamo anche costruire ponti tra le due sponde del Mediterraneo. Dobbiamo formare la forza lavoro di cui hanno bisogno le economie nuove ed emergenti. Possiamo costruire un sistema più equilibrato in cui le persone si muovono, imparano, lavorano. È con questo in mente che abbiamo sviluppato nuove 'talent partnership', che mirano proprio allo sviluppo di nuove competenze e alla creazione di nuove opportunità di lavoro e formazione, soprattutto per i giovani. Questi giovani vogliono vivere i loro sogni. E troppi hanno messo la loro vita nelle mani di contrabbandieri esenza scrupoli. Questo è diventato un redditizio modello didella criminalità organizzata. Ma la realtà è che i criminali non possono mai garantire un nuovo inizio. ...