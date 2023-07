Migranti | Tajani | ' conferenza momento confronto per svolta in area così importante'

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Ladi oggi è stata fortemente voluta dal Governo ma è stata costruita tutti insieme. Non si tratta di un incontro formale, ma è undiper un puntoper un', il Mediterraneo allargato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioinaugurando alla Farnesina la prima ‘internazionale su sviluppo e migrazioni' organizzata su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Migranti, Tajani: “L’Italia non vuole adottare un approccio predatorio con l’Africa” Agenzia Nova

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “La conferenza di oggi è stata fortemente voluta dal Governo ma è stata costruita tutti insieme. Non si tratta di un incontro formale, ma è un momento di confronto per un p ...Emergenza migranti, Tajani rilascia dichiarazioni in vista del vertice internazionale di oggi a Roma: ecco cos'ha detto ...