(Di domenica 23 luglio 2023)fra tunisini e sudanesi, per lo più, all'interno dell'di. Almeno un centinaio icoinvolti. A riportare la calma sono stati i poliziotti in servizio nella ...

Stamattina, fra i viali e i padiglioni di contrada Imbriacola, è scoppiato la protesta conpare innescata da un gruppo di tunisini arrivati fra ieri e l'altro ieri. Al momento, i...tra, uno dei quali armato di coltello, nel centro di Venticano . L'intervento dei carabinieri è stato provvidenziale per scongiurare conseguenze più gravi. I militari della Compagnia di ......queste brevi parole Nicola Porro frena le ambizioni politiche dell'ormai ex paladina dei. ... "Prima che rompi i cogl***", "Una cazz***": Porro - Cruciani,sul palco Video

Migranti: rissa fra minori in hotspot Lampedusa, 15 feriti Espansione TV

Rissa fra tunisini e sudanesi, per lo più minori, all’interno dell’hotspot di Lampedusa. Almeno un centinaio i migranti coinvolti. A riportare la calma sono stati i poliziotti in servizio nella strutt ...Rissa fra tunisini e sudanesi, per lo più minori, all'interno dell'hotspot di Lampedusa. Almeno un centinaio i migranti coinvolti. A riportare la calma sono stati i poliziotti in servizio nella strutt ...