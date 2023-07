Migranti | oggi vertice sull' Africa | Meloni | Fermare tratta degli esseri umani | primo passo verso il piano Mattei

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 23 luglio 2023) Si aprea Roma la conferenza internazionalea migrazione allo sviluppo, un summit al quale parteciperanno 21 paesi capi di Stato, per la maggior parteni. Questo, per il premier Giorgia, è unavantiil "", obiettivo di ampio respiro per far fronte ai pro