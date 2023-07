Migranti | Meloni lancia il Processo di Roma | «Ruolo Italia nel Mediterraneo non è idea astratta»

... sostenendo economicamente i Paesi del Mediterraneo e dell'Africa che si fanno carico dei rifugiati, aiutando lo sviluppo delle nazioni da cui iprovengono. Il premier Giorgiaospita ...Perquello delle migrazioni è 'un tema del quale vanno soprattutto rincorse e comprese le cause. Oggi per chi ha seguito tra voi il dibattito ci si rende conto di quanto il fenomeno sia ...Perquello delle migrazioni è "un tema del quale vanno soprattutto rincorse e comprese le cause. Oggi per chi ha seguito tra voi il dibattito ci si rende conto di quanto il fenomeno sia ...

Conferenza sulle migrazioni, Meloni: «Siamo il ponte tra Europa e Africa, l'Italia può essere protagonista nel ...

Le proposte al summit di Roma con i rappresentanti di venti governi. La presidente del Consiglio: “Avviamo un processo tra uguali” ...Fermare, anzi «sconfiggere» i trafficanti e frenare l’immigrazione illegale, sostenendo economicamente i Paesi del Mediterraneo e ...