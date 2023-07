Migranti | Meloni | “Italia ponte tra Africa e Ue”

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – "Io mi sono resa conto del ruolo fondamentale che l'può giocare particolarmente nel Mediterraneo, in, nel vicino Oriente: è il nostro ieri, oggi, e lavoriamo perché sia anche per domani". Così Giorgianella conferenza stampa a chiusura della conferenza di Roma. "Quelle di oggi non sono idee astratte – sottolinea – il ruolo dell'non è un'idea astratta, l'con la cooperazione ha un portafoglio di oltre un miliardo". "L'– assicura – ha le carte in regole per giocare un ruolo nel Mediterraneo". "Bisogna colpire le reti finanziarie" che stanno dietro i trafficanti "'follow the money' avrebbe detto qualcuno a cui siamo molto legati anni fa" ha dettofacendo implicito riferimento al giudice Giovanni ...

L'ha detto il premier Giorgiain conferenza stampa al termine della Conferenza su sviluppo e migrazione di Roma. 'Girando molto come ho fatto in questi mesi mi sono resa conto del ruolo ...... protagonista di una svolta illiberale nel suo Paese e al centro di pesanti critiche anche per la gestione deiche si affollano lungo le coste tunisine. Conferenza migrazioni,: "Prima ...Così Giorgianella conferenza stampa a chiusura della conferenza di Roma. 'Quelle di oggi non sono idee astratte - sottolinea - il ruolo dell'Italia non è un'idea astratta, l'Italia con la ...

La Conferenza sulle migrazioni, Meloni: "Tra Europa e Mediterraneo ci sia un dialogo tra pari" - Giorgia Meloni:"I confini esistono e l'immigrazione va governata" - Giorgia Meloni:"I confini esistono e l'immigrazione va governata" RaiNews

Possiamo migliorare la vostra esperienza su questo sito personalizzando i contenuti e gli annunci che visualizzate se accettate di farci utilizzare tecnologie di tracciamento Web come i cookie che aiu ...Con la conferenza di Roma la premier si propone agli Usa come pivot del Mediterraneo. Per ora però in mano ha poco: l'accordo con la Tunisia e cento milioni ...