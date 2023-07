Migranti | Meloni | Italia ponte tra Africa e Ue

Perquello delle migrazioni è 'un tema del quale vanno soprattutto rincorse e comprese le cause. Oggi per chi ha seguito tra voi il dibattito ci si rende conto di quanto il fenomeno sia ...Perquello delle migrazioni è "un tema del quale vanno soprattutto rincorse e comprese le cause. Oggi per chi ha seguito tra voi il dibattito ci si rende conto di quanto il fenomeno sia ...... Libia e Tunisia forzano la mano per ottenere più risorse e sostengono di non voler cooperare per gestire iche transitano dai propri territori. Eppure, Giorgiadeve mostrarsi ...

Conferenza sulle migrazioni, Meloni: «Siamo il ponte tra Europa e Africa, l'Italia può essere protagonista nel ... Open

Così Giorgia Meloni nella conferenza stampa a chiusura della conferenza di Roma. "Quelle di oggi non sono idee astratte - sottolinea - il ruolo dell'Italia non è un'idea astratta, l'Italia con la ...Fermare, anzi «sconfiggere» i trafficanti e frenare l’immigrazione illegale, sostenendo economicamente i Paesi del Mediterraneo e ...