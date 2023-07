Migranti | Lampedusa scoppia mentre Meloni fa il vertice a Roma | 9mila arrivi in 7 giorni e rissa tra minori nell’hotspot con 15 feriti

AGI - Altri quindici sbarchi durante la notte aper un totale di 599approdati. I soccorsi sono stati effettuati dalla Guardia costiera con le motovedette e un pattugliatore. A bordo dei barconi c'erano da un minimo di 15 persone ...Rissa fra tunisini e sudanesi, per lo più minori, all'interno dell'hotspot di. Almeno un centinaio icoinvolti. A riportare la calma sono stati i poliziotti in servizio nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. I feriti, non gravi, ...Rissa fra tunisini e sudanesi, per lo più minori, all'interno dell'hotspot di. Almeno un centinaio icoinvolti. A riportare la calma sono stati i poliziotti in servizio nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. I feriti, non gravi, ...

Sono 2433 i migranti che sono presenti all’hotspot di Lampedusa. Previsti i trasferimenti: stamattina saranno 530 i migranti che verranno imbarcati con nave straordinaria Galaxy diretta a Porto Empedo ...A bordo dei barconi c'erano da un minimo di 15 persone a un massimo di 51. Sei imbarcazioni, prive di motore, erano alla deriva ...