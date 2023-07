Migranti | il Papa tuona contro i governi europei e africani | “Basta morte e disumanità”

(Di domenica 23 luglio 2023) Città del Vaticano – “Il Mediterraneo non sia mai più teatro die di. Il Signore illumini le menti e i cuori di tutti, suscitando sentimenti di fraternità, solidarietà e accoglienza”. E’ il monito cheFrancesco lancia aial termine dell’Angelus. Il Pontefice, affacciato su una rovente piazza San Pietro gremita da 20mila fedeli, richiama l’attenzione “sul dramma che continua a consumarsi per inella parte settentrionale dell’Africa. Migliaia di essi, tra indicibili sofferenze, da settimane sono intrappolati e abbandonati in aree desertiche. Rivolgo il mio appello, in particolare ai capi di Stato e di Governo, affinché si presti urgente soccorso e assistenza a ...

...a consumarsi per inella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di essi, tra indicibili sofferenze , da settimane sono intrappolati e abbandonati in aree desertiche" prosegue il. "...... caldo anomalo,nubifragi,inondazioni."Sono vicino a quanti soffrono",ha dettoFrancesco all'... E' una sfida urgente,non si può rimandare" Poi sul temasi è appellato ai capi di stato e ...Sintesi delle parole delin attesa della trascrizione ufficiale. Ilrecital'Angelus in compagnia di un'anziana ed un giovane, nonna e nipote, simbolo di un'allenza ...Ha chiesto per i...

Il Papa accanto ai migranti: Il Mediterraneo mai più “teatro di morte e ... Vatican News - Italiano

Ricordando la prossima Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona e la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa invita a riconoscere il bene (grano) e il male (zizzania) nel cuore dell'uom ..."Si stanno sperimentando qui e in molti Paesi eventi climatici estremi", caldo anomalo,nubifragi,inondazioni."Sono vicino a quanti soffrono",ha detto Papa Francesco all'Angelus rinnovando l'ap-pello " ...