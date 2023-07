Micro imprese | passaggio generazionale mette a rischio 4 mln di attività

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 luglio 2023) Le difficoltà legate ai passaggi generazionali rappresentano una minaccia per quasi 4 milioni diitaliane, quelle che generano circa 221 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 27% del totale: la successione da genitore a figlio, infatti, a causa di ostacoli culturali, burocratici, fiscali e finanziari è un serio impedimento per la continuità aziendale almeno nel 25% delle realtà minori, vale a dire quasi 1 milione diimprenditoriali a cui può essere ricondotto un giro d’affari pari a 55 miliardi di euro. Ne consegue che il made in Italy, in particolare quello legato all’artigianato, è letteralmente aestinzione. È quanto emerge da un’indagine del Centro studi di Unimpresa, secondo la quale gli altri settori più asono la falegnameria, l’idraulica, la ...