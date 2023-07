Michela Murgia mostra abito del matrimonio e l’anello del figlio | il significato

(Di domenica 23 luglio 2023)ha annunciato di essersi sposata “in articulo mortis” con Lorenzo Terenzi, gesto che ha deciso di fare per garantire diritti a tutte le persone a cui vuole bene ora che le sue condizioni di salute stanno lentamente peggiorando. La scrittrice, infatti, ha annunciato a maggio 2023 di avere un tumore al rene al quarto stadio e di essere consapevole di non avere più molto tempo da vivere, ma vuole trascorrere al meglio il periodo che le resta. Attraverso il suo profilo Instagram lei ha voluto così spiegare cosa significhi questo passo così importante: “Prometto di esserti fedele sempre». Un concetto che rifiuta perché vede nella fedeltà «solo un altro nome del possesso, dove fermenta la tossina della gelosia, che inquina i sentimenti e struttura i rapporti di potere più dolorosi e squilibrati”. La 50enne ha sottolineato quanto sin da piccola ...

Ecco le immagini della festa cheha condiviso sui suoi profili ...... che sono emblemi della famiglia tradizionale, vengono riletti, ripensati, interpretati in modo nuovo e completamente diverso: così si è svolto l'anti - matrimonio della scrittrice. ..."God save the Queer", c'era ricamato con perline rosse sull'abito di. "God save the Queer", c'è stampato anche sulle magliette degli altri "sposi" ispirate alla copertina punk dei Sex pistols col volto della scrittrice al posto di quello della regina. ...

La scrittrice Michela Murgia ha celebrato le nozze queer con Lorenzo Terenzi: un matrimonio che lei stessa ha definito «un atto politico». Un manifesto politico sono, altresì, i bozzetti che ha disegn ...C'è il bianco e ci sono gli anelli. Ma non si tratta di un matrimonio convenzionale. Anzi. I simboli della verginità e dell'unione, che sono emblemi della famiglia tradizionale, vengono riletti, ripen ...