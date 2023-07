Michela Murgia festeggia la famiglia queer e ci lascia la sua «eredità simbolica»

(Di domenica 23 luglio 2023) La scrittrice ha condiviso nelle stories alcuni momenti deimenti organizzati per celebrare la, quella che lei definisce «un altro modello di relazione, uno in più per chi nella vita ha dovuto combattere sentendosi sempre qualcosa in meno»

Quello di Michela Murgia è un matrimonio davvero singolare: controvoglia e desacralizzato. E non solo per gli abiti scelti, dei quali poi parleremo. Ma anche perché l'unione di due persone, in qualsiasi ... 'God save the Queer' Una festa con tutti vestiti in bianco e rilassati nel giardino di casa quella per le nozze queer della scrittrice, documentata da lei stessa su Instagram, sembra varie cose: una serata di felicità, un manifesto politico sulla famiglia che si sceglie, una sfilata d...

La scrittrice ha condiviso nelle stories alcuni momenti dei festeggiamenti organizzati per celebrare la famiglia queer, quella che lei definisce «un altro modello di relazione, uno in più per chi nell ...Alla celebrazione del matrimonio di Michela Murgia e Lorenzo Terenzi, tantissimi simboli della tradizione. Tuttavia, tutti rivisati nel loro significato ...