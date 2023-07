Metta il guinzaglio al suo cane | 61enne aggredisce due ragazzi

(Di domenica 23 luglio 2023) AGI - Brutta avventura per dueni di 16 e 19 anni aggrediti e minacciati da un uomo di 61 che era stato 'solo' invitato a tenere alil propriolasciato libero di vagare nel giardino condominiale. È successo a Monza, nel quartiere San Fruttuoso, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono dovuti intervenire per bloccare l'uomo che andava in giro con in tasca un cacciavite a croce di metallo di lunghezza totale di 16 cm e di cui non sapeva motivare il possesso. L'uomo, monzese, poco prima aveva insultato i due fratelli (una femmina di 19 anni e un maschio di 16) e puntato il cacciavite contro il più piccolo, urlandogli frasi offensive e di minaccia. I dueni erano usciti con il loroper una passeggiata e, avendo incrociato un altro...

