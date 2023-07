Metro A | per il Giubileo verranno sostituiti i binari | i costi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma – Rinnovo dell’armamento ferroviario della tratta Ottaviano-Battistini dellapolitana linea A a completamento dell’intervento in fase di esecuzione nella tratta storica di Anagnina-Ottaviano. E’ questo l’intervento messo nero su bianco da Palazzo Chigi all’interno del Decreto. Obiettivo: garantire la massima sicurezza non solo a svariati milioni di fedeli che arriveranno qui in vista dell’Anno Santo, ma anche e soprattutto a romani e turisti che, ogni giorno, vivono la Capitale. Come di consueto per il Faro online, alleghiamo di seguito il documento per chiunque voglia scaricarlo e leggerlo. Clicca qui per leggere il testo del DecretoA, rivoluzione sui: i dettagli Andiamo sul pratico. Gli interventi costeranno 31 milioni e 270mila euro, risorse che ...