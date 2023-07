Metamorfosi è fatta | il Movimento 5S diventa partito e chiede soldi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 luglio 2023) Laè compiuta: il Grillo ha raggiunto il suo stadio definitivo. Anche l’ultimo insormontabile tabù è infatti definitivamente crollato per effetto della bomba sganciata dall’ex ministro pentastellato Stefano Patuanelli, il quale, udite udite, ha chiesto senza neanche troppi giri di parole la reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti. Ebbene si. Avete letto bene. Ilanticasta per eccellenza, quegli stessi duri e puri che ambivano ad “aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno”, dopo aver rinnegato nel corso della precedente legislatura tutti i propri valori fondativi, compiono l’ultima spericolata giravolta. Un salto degno di un vero grillo quello dell’attuale capogruppo al Senato, che ormai sembra essersi convinto che quella del finanziamento pubblico sia l’unica via percorribile per il suo ...