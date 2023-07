Messi da record | 700 gol senza contare i rigori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Il dato statistico di Lionel: con la rete al debutto con l’Inter Miami raggiunge quota 700 goli calci di rigore Lionelraggiunge un nuovo: come riportato da Sudanalytics, l’argentino ha raggiunto la quota dei 700 goli calci di rigore. Un risultato unico nella storia del calcio.INSANE GOAL IN THE FINAL MINUTE pic.twitter.com/OtBVhVIM6E — MC (@CrewsMat10) July 22, 2023raggiunto gli scorsi giorni al suo debutto con l’Inter Miami, in cui l’ex Barcellona è andato subito a segno in Leagues Cup contro il Cruz Azul con una punizione.