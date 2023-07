Meloni | L' immigrazione illegale di massa danneggia tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2023 “Nel rapporto tra Europa e Mediterraneo allargato vedo grandissime opportunità, che sono comuni e possono essere esplorate pienamente solo partendo da un rapporto basato su lealtà e franchezza. So che per molti di voi in passato l'Europa non ha sempre considerato come propri i problemi del resto del mondo e l'Occidente ha dato l'impressione di essere più attendo a dare lezioni che a dare una mano. Noi abbiamo spesso approcciato la questione delle migrazioni illegali come tema che contrapponeva i paesi di partenza e di transito e i paesi di approdo. E invece non è così, perché l'di. Ne traggono vantaggio solo le organizzazioni criminali”, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia, in occasione ...