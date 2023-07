Bufera, ancora, su. L'attrice e consorte del principe Harry continua a far parlare di sé. Persino dagli Stati Uniti, il locus amoenus nel quale la coppia risiede dopo aver annunciato la volontà di ...Jill Biden avrebbe ottimi rapporti con, un'amicizia suggellata da un vestito: quello indossato dalla First Lady, simile a quello didurante l'intervista a Oprah Winfrey nel 2021 ...... incluso il coinvolgimento del principe Harry e. Analizza l'impatto di questi eventi sul futuro della monarchia britannica, fornendo un esame critico dei loro ruoli all'interno dell'...

Meghan Markle, anatomia di un fallimento: «In 5 anni ha dilapidato tutto» Sette del Corriere della Sera

Harry e Meghan stanno affrontando un momento davvero delicato. Stanno per fare un passo importante e non tutti sono d'accordo.“Vengo anch’io, no tu no!”. Quella che potrebbe sembrare solamente la strofa di un brano di Enzo Jannacci, in realtà ha in questo caso un valore più profondo. Il 19 settembre 2022 tutto il mondo si è ...