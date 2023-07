Medici e ferie | ospedali non chiudono ma 57% dottori salta riposi settimanali

(Di domenica 23 luglio 2023) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Tempo di vacanze anche per i, che negliitaliani d'estate, per non lasciare senza assistenza i pazienti, devono lavorare di più in quasi la metà dei casi per sopperire a carenze di organico che tra giugno e settembre diventano insostenibili...

"Pur riducendo le attività d'estate, se gli ospedali non chiudono perlo si deve ai sacrifici sostenuti daiper coprire la carenza di personale già di per sé cronica", evidenzia la Fadoi.E tra giugno e settembre leper oltre il 91% dei, che usufruiscono dei 15 giorni di vacanza come garantito dal contratto di lavoro, comportano una riduzione degli organici in reparto che ...... condotto in 206 Unità operative in tutte le regioni: tra giugno e settembre, a causa dei 15 giorni diprevisti da contratto per tutti i, gli organici vengono pesantemente ridotti, con ...

E' allerta negli ospedali italiani per un'estate che si annuncia complessa: con un terzo degli organici in ferie , cala del 52,7% l'attività degli ambulatori, chiusi nel 15% dei casi. E risulta dunque ...In tempo di ferie la qualità dell’assistenza è compromessa nel 56% dei reparti. L'indagine degli internisti e la crisi della sanità ...