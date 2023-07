Medagliere Mondiali nuoto 2023 | Italia al sesto posto con un oro e sette podi!

... in programma a Parigi, è a doppio filo: testare e saggiare lo stato di forma degli Azzurri, in primo luogo, e cercare di puntare il più in alto possibile nel. Oggi si comincia con un ...... DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO TUTTE LE CARTE ...... DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO ILAGGIORNATO SCHERMA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANOMilano 2023: italiani in gara domenica 23 luglio ...

Risultati Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Tutte le medaglie di ... Olympics

Mondiali di nuoto 2023 in diretta live: le gare di oggi 23 luglio, primo giorno di vasca a Fukouka e prime medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...