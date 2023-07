McDonald’s chiude il ristorante di Bari dopo la denuncia della Cgil su malori per il caldo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023)ha deciso dire il locale di via Sparano, nel centro di, finito al centroPuglia per iaccusati dai dipendenti nelle cucine a causa delle alte temperature provocate dalle friggitrici in questi giorni di ondata di calore. Secondo il sindacato – che ha messo sotto accusa anche lo store di Casamassima, appena fuori dalla città – nelle cucine non ci sarebbero impianti di condizionamento in grado di garantire temperature vivibili ai dipendenti. Per questo è stato indetto uno sciopero in programma oggi, domenica 23 luglio. La decisionemultinazionale statunitense viene letta con favore dallaPuglia: “la dichiarazione di sciopero dei ...